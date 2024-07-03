Фотографы поздравили «Порт приписки Владивосток» 164 эффектными кадрами

Вчера, 2 июля, Владивосток отметил свой 164-й день рождения. С этим праздником город поздравили фотографы и ЦСИ «Артэтаж» – в одном из его залов открылась выставка по итогам конкурса «Порт приписки Владивосток» (0+), сообщает PRIMPRESS.