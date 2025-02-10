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В МВД раскрыли схему мошенничества с участием 2 миллионов человек

В МВД раскрыли схему мошенничества с участием 2 миллионов человек

МВД: В обналичивание похищенных мошенниками денег вовлечены 2 млн человек В схему обналичивания украденных мошенниками денег вовлечены более двух миллионов человек, среди которых есть аферисты из иностранных колл-центров.

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