В МВД раскрыли схему мошенничества с участием 2 миллионов человек

МВД: В обналичивание похищенных мошенниками денег вовлечены 2 млн человек В схему обналичивания украденных мошенниками денег вовлечены более двух миллионов человек, среди которых есть аферисты из иностранных колл-центров.
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