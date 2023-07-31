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«Наполи» стал партнером онлайн-казино StarCasinо Sport, недавно они уже работали вместе

«Наполи» объявил о двухлетнем соглашении с платформой для ставок и онлайн-казино StarCasinо Sport. Компания станет официальным букмекерским партнером клуба.

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