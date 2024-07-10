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Петербургский дневник

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Врач-дерматолог: при частых солнечных ожогах риск рака возрастает на 30-45 процентов

Врач-дерматолог: при частых солнечных ожогах риск рака возрастает на 30-45 процентов

Любителям загара может грозить меланома Врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Степанова отметила, что риск развития рака у тех, кто часто и регулярно получает солнечные ожоги, повышается на 30-45 процентов, передает РИАМО.

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