Микоплазменная пневмония в России: симптомы и последняя статистика

Скриншот видео Мимикрирующее под обычную ОРВИ опасное заболевание не на шутку напугало россиян. Микоплазменная пневмония буквально укладывает в постели целые семьи, закрываются на карантин школы и детские сады.
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