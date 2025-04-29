После того, как все во всем признались - по поводу участия северо-корейцев в СВО, причем с первого же дня после того, как между нашими странами был ратифицирован военный договор, свое слово взяли и лидеры.
По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?
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Николай Жариков
НЕМНОГО юмора В Союзе когда мы с Китаем не дружили была поговорка Да они нас шапками закидают.Сейчас Трамп тоже врубился что китайцы его тоже закидают если с ними Россия будет и все его мыслишки как отделить КНР от РФ и хохляндия это только повод ДУМАЮ все эти типо перемирий и прекращений войны только для этого Путин не дурак но сделать так чтобы китайцы начали закидывать шапками США не в его силах. 80 лет эти долбоёбы своими долларами оккупировали всю землю и чтобы вылезти из этой оккупации надо время
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