По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?

Николай Жариков

НЕМНОГО юмора В Союзе когда мы с Китаем не дружили была поговорка Да они нас шапками закидают.Сейчас Трамп тоже врубился что китайцы его тоже закидают если с ними Россия будет и все его мыслишки как отделить КНР от РФ и хохляндия это только повод ДУМАЮ все эти типо перемирий и прекращений войны только для этого Путин не дурак но сделать так чтобы китайцы начали закидывать шапками США не в его силах. 80 лет эти долбоёбы своими долларами оккупировали всю землю и чтобы вылезти из этой оккупации надо время