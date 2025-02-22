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Тарасова о назначении Сергаевой: «Винер заменить невозможно, она нужна российской художественной гимнастике. Не понимаю этого решения»

Сегодня стало известно, что сборную России по художественной гимнастике возглавит Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером на протяжении 24 лет.

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