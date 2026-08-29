Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал, правда ли, что футболисты после матчей едят пиццу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым