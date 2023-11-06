Режиссер “Эхо” сравнил жестокость боевых сцен с “Сорвиголовой”Рассказывая о “Эхо” во время дебюта трейлера режиссер и исполнительный продюсер Сидни Фриланд обратился к неожиданной новости о том, что сериал станет первым из сериалов MCU, получившим рейтинг TV-MA.