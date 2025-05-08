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Царьград

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Путин и Хурэлсух: 85 лет Победы на Халхин-Голе — героическое сотрудничество

Путин и Хурэлсух: 85 лет Победы на Халхин-Голе — героическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Монголии Ухнагийном Хурэлсухом юбилейные мероприятия, посвящённые 85-летию победы на Халхин-Голе.

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