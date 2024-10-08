В СФ прошли парламентские слушания проекта бюджета на 2025-2027 годы

По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, проектом бюджета удалось обеспечить рост экономики, устойчивость её основных показателей, неукоснительно исполнить все социальные обязательства перед гражданами.
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