Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вирусолог Альштейн оценил опасность распространения вируса Alaskapox

Вирусолог Альштейн оценил опасность распространения вируса Alaskapox

Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал, что заболевший вирусом Alaskapox мужчина, который скончался, победил заболевание, но его организм был очень ослаблен.

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