Лавров назвал "озверелыми" требования вернуть Украину к границам 1991 года

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Ряд западных стран продолжает требовать возвращения Украины к границам 1991 года, несмотря на изменения территориальной ситуации в ходе конфликта.
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