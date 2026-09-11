Save the Children: в Уганде 154 тысячи детей страдают от недоедания

Международная организация Save the Children («Спасем детей») обнародовала данные об ухудшении ситуации с детским голодом в Уганде.
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