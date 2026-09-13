Утята и щенки, сказка для детей и малышей

На небольшом деревенском пруду, окружённом раскидистыми ивами да зарослями жёлтых кувшинок, жила-была утка Крякуша со своим многочисленным утиным семейством — шестью пушистыми, ещё совсем маленькими утятами, вылупившимися из яиц буквально две недели назад.