Утята и щенки, сказка для детей и малышей

На небольшом деревенском пруду, окружённом раскидистыми ивами да зарослями жёлтых кувшинок, жила-была утка Крякуша со своим многочисленным утиным семейством — шестью пушистыми, ещё совсем маленькими утятами, вылупившимися из яиц буквально две недели назад.
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