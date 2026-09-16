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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Сибирь» примет «Нефтехимик», «Металлург» сыграет со «Спартаком», «Салават» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Сочи»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 16 сентября « Сибирь » примет « Нефтехимик », « Металлург » сыграет со « Спартаком », «Салават Юлаев» будет противостоять « Ак Барсу ».

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