Атмосферный мотор на 115 л.с., «автомат» Aisin и хорошее оснащение — 2,65 млн рублей. В России продают последний Citroen C4 отечественной сборки

В одном из столичных салонов на продажу выставили один из последних Citroen C4 отечественной сборки. «Это реально последний из нескольких С4, собранных в прошлом году из остатков комплектующих», — сообщает «Автопоток» и приводит фото машины.
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