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Врач дала советы по подготовке к беременности

Врач дала советы по подготовке к беременности

Запланированная беременность, известная также как прегравидарная подготовка, является значимым периодом в жизни родителей, когда они начинают готовиться к концепции, уделяя внимание своему здоровью, благополучию и условию жизни.

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