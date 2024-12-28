Врач дала советы по подготовке к беременности

Запланированная беременность, известная также как прегравидарная подготовка, является значимым периодом в жизни родителей, когда они начинают готовиться к концепции, уделяя внимание своему здоровью, благополучию и условию жизни.
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