Hill: Трамп перестал требовать временной остановки огня после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение.
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