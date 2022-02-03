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РПЛ – 12-я по среднему доходу клубов от телетрансляций. Лиги Дании, Польши, Турции, Бельгии – выше

Российская Премьер-лига находится в группе лидеров по несбалансированности распределения телевизионных прав между клубами.

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