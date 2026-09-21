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Царьград

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Астахова обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Астахова обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Дарья Астахова вышла во второй раунд турнира WTA 250 в Сеуле, победив Магду Линетт со счетом 3:6, 6:1, 7:6.

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