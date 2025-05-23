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ВСУ пошли на Горналь. Скрывать больше нельзя: "Северяне" доложили о потерях

ВСУ пошли на Горналь. Скрывать больше нельзя: "Северяне" доложили о потерях

ВСУ впервые после бегства из Курской области попытались прорваться к Горналю.В телеграм-канале "Северный Ветер", связанном с группировкой войск "Север", сообщили о попытке украинских военных прорваться в направлении Запселье – Горналь.

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