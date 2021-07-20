Страна и люди

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Восточное Средиземноморье: Жизнь после саммита Байден-Путин

Восточное Средиземноморье: Жизнь после саммита Байден-Путин

Какую роль будет играть блок Израиль-Греция-Кипр в нестабильной геополитической обстановке Джордж Цогопулос На фото: президент России Владимир Путин (второй справа) и президент США Джо Байден (слева) во время российско-американских переговоров.

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