Владимир Дудкин

Мобилизационный резерв нужен сейчас, пока НАТО под видом наёмников не ввела свои войска на Украину. Если от нынешнего режима останется территория пяти областей Западенщины за минусом Закарпатья (венгры постараются) и Черновицкой области (Санду уже рот открывает ), то такой вариант будет оптимален для всех в Европе. А Америке придётся принять это как реальность, тем более. что на из заинтересованность в Украине, как фактор, сдерживающий Россию, сейчас накладывается личный финансовый интерес Байрона и его окружения.