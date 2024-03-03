Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бунцов
    Израиль раньше начал вовлекаться в конфликт в Украине и не за насКак один глупый е...
  • Сергей Бунцов
    У НАТО противостояние России- болезненный культРоссия снова успе...
  • Александр Симаков
    Быть гостем - это не проект.  Показ фильма на ТВ канале  - это тоже не проект (сам фильм - это проект!)Про увольнение Эр...

Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе

Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе

Вопрос, над которым сейчас размышляют многие наши эксперты: сколько у небратьев осталось ресурса в живой силе? Какое ещё количество бросит в пламя заварухи режим Зе? Если проанализировать картину сегодняшнего дня, то это главное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Дудкин
Мобилизационный резерв нужен сейчас, пока НАТО под видом наёмников не ввела свои войска на Украину. Если от нынешнего режима останется территория пяти областей Западенщины за минусом Закарпатья (венгры постараются) и Черновицкой области (Санду уже рот открывает ), то такой вариант будет оптимален для всех в Европе. А Америке придётся принять это как реальность, тем более. что на из заинтересованность в Украине, как фактор, сдерживающий Россию, сейчас накладывается личный финансовый интерес Байрона и его окружения.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
А Байрон при чём?
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх