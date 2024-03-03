Вопрос, над которым сейчас размышляют многие наши эксперты: сколько у небратьев осталось ресурса в живой силе? Какое ещё количество бросит в пламя заварухи режим Зе? Если проанализировать картину сегодняшнего дня, то это главное.
Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Дудкин
Мобилизационный резерв нужен сейчас, пока НАТО под видом наёмников не ввела свои войска на Украину. Если от нынешнего режима останется территория пяти областей Западенщины за минусом Закарпатья (венгры постараются) и Черновицкой области (Санду уже рот открывает ), то такой вариант будет оптимален для всех в Европе. А Америке придётся принять это как реальность, тем более. что на из заинтересованность в Украине, как фактор, сдерживающий Россию, сейчас накладывается личный финансовый интерес Байрона и его окружения.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
А Байрон при чём?
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии