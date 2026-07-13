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"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

В администрации США русофилов нет, а большинство республиканцев — русофобы, помнящие холодную войну Россия исключена из тихоокеанского уравнения, поскольку все силы сконцентрированы на европейском направлении.

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