"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

В администрации США русофилов нет, а большинство республиканцев — русофобы, помнящие холодную войну Россия исключена из тихоокеанского уравнения, поскольку все силы сконцентрированы на европейском направлении.
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