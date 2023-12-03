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В СПЧ раскрыли планы по встрече с Путиным

В СПЧ раскрыли планы по встрече с Путиным

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) на встрече с лидером страны Владимиром Путиным планирует затронуть проблемы специальной военной операции (СВО), миграции, здравоохранения, образования и прочее.

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