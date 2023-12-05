Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», едва выйдя на экраны, оказался в центре скандала. Ряд политиков и общественных деятелей усмотрели в нём пропаганду насилия и попрание традиционных ценностей.
Сериал «Слово пацана» хотят запретить в России
Комментарии
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Юрий Слабко
Дебилы.... Вы ещё и Республику ШКИД запретите.
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13 час.
esaul
Ну.... если в мире есть пи****сы, это повод снять о них фильму? Девяностые пережил в возрасте 25-35 лет. Повторения не хочу категорически. Хотя - повезло, был по другую сторону от "пацанов". И смотреть даже не буду, как и "Бригаду". Подобные темы просто неинтересны.
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13 час.
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