Сериал «Слово пацана» хотят запретить в России

esaul

Ну.... если в мире есть пи****сы, это повод снять о них фильму? Девяностые пережил в возрасте 25-35 лет. Повторения не хочу категорически. Хотя - повезло, был по другую сторону от "пацанов". И смотреть даже не буду, как и "Бригаду". Подобные темы просто неинтересны.