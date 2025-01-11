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Русские войска нанесли удары по стратегическим объектам ВСУ на Украине

Русские войска нанесли удары по стратегическим объектам ВСУ на Украине

Русские войска нанесли удары по ключевым объектам энергетики и оборонной промышленности ВСУ, а также по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

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