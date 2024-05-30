«Уходила очень тяжело»: Сегодня не стало Анастасии Заворотнюк. «Моей прекрасной няне» было всего 53 года

Сегодня пришла трагическая весть — 53-летняя актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся российскому зрителю по сериалу «Моя прекрасная няня» умерла в хосписе на руках своего мужа Петра Чернышева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии