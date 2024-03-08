Александр Цыбульский поздравил жительниц Поморья с 8 марта

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днём!В нашей стране 8 Марта давно стало символом добра и трепетного отношения к женщинам — матерям, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам! Эта традиция, передающаяся из поколения в поколение, является одной из основ нерушимости истинных ценностей России.