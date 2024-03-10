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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж – о критике своего подкаста: «Все великие игроки интересовались чем-то за пределами баскетбола»

«Все почему-то думают, что я должен тренироваться 24 часа в день. Но так никто не делает. У всех великих игроков были интересы за пределами баскетбола.

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