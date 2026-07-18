В Верховной Раде инициирован запрос об отставке главнокомандующего ВСУ Сырского

Народный депутат Украины Ярослав Железняк выступил с инициативой направить президенту Зеленскому официальный парламентский запрос с требованием сместить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.
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