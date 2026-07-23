Колумбия: Представители авиации распорядились приостановить коммерческие пассажирские рейсы в аэропорту Агуас Кларас (OCV/SKOC) в департаменте Норте-де-Сантандер с 19 июля до 23:59 по местному времени 26 июля (04:59 по Гринвичу, 27 июля) из соображений безопасности.