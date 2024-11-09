Режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину за загрязнение воды в Крыму

Фото: rg.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что режиссер Никита Михалков подал иск в Арбитражный суд Крыма к украинским чиновникам, требуя возмещения ущерба в размере 48,8 миллионов рублей.
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