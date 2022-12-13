WBA назначила Дюбуа обязательным претендентом на бой с Усиком

Чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик должен будет защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.
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