Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украине пора назначить нового лидера.

Украине пора назначить нового лидера.

1. Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он решает этого не делать.2. Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ.

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