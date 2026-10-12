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Пьяный школьник без прав сбил насмерть женщину и скрылся

Пьяный школьник без прав сбил насмерть женщину и скрылся

11 октября на Карагандинской улице в Казани ВАЗ-2114 сбил 35-летнюю женщину, которая шла по краю дороги в том же направлении, что и автомобиль.

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