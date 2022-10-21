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Взвешивание UFC 280: Оливейра и Махачев показали одинаковый вес, Ян тяжелее О’Мэлли

В Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

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