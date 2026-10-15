Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал игроков «Рубина» Илью Самошникова и московского «Динамо» Антонио Рубенса по итогам очного матча между командами в 10-м туре РПЛ.
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