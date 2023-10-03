Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку

Конгрессмены проголосовали за снятие с должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Такое решение было принято на фоне принятия проекта о временном финансировании федерального правительства США.
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