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Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку

Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку

Конгрессмены проголосовали за снятие с должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Такое решение было принято на фоне принятия проекта о временном финансировании федерального правительства США.

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