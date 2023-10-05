В Европе рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС

СК

Сергей Ковалев

ну да, сказочника Ганса Христина Андерсена нет уже давно (с 4 августа 1875 г.) а сказки в Европе не заканчиваются... какое в жопу "реформирование страны, коррумпированной во всех слоях общества"? и в каком направлении "реформировать"? - в направлении узаконенного лоббизма?.. да пипец!.. в этой вассальной Европе, шире - Западе, слово честное есть хоть одно? фраза "Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине" вообще от фонаря! - о какой Европе речь? тем более о 404?.. читаешь эти перлы и продолжаешь всё больше удивляться, хотя казалось бы, что уже некуда дальше. но сказано опять же давно, - ум ограничен, глупость же, - читай ложь, - безгранична. и в этой безграничности они и существуют. свободные... от чего? - от правды?..