Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал "возмутительной ложью" обещания принять Украину в ЕС"Нельзя давать ложные обещания людям на Украине.
В Европе рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ну да, сказочника Ганса Христина Андерсена нет уже давно (с 4 августа 1875 г.) а сказки в Европе не заканчиваются... какое в жопу "реформирование страны, коррумпированной во всех слоях общества"? и в каком направлении "реформировать"? - в направлении узаконенного лоббизма?.. да пипец!.. в этой вассальной Европе, шире - Западе, слово честное есть хоть одно? фраза "Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине" вообще от фонаря! - о какой Европе речь? тем более о 404?.. читаешь эти перлы и продолжаешь всё больше удивляться, хотя казалось бы, что уже некуда дальше. но сказано опять же давно, - ум ограничен, глупость же, - читай ложь, - безгранична. и в этой безграничности они и существуют. свободные... от чего? - от правды?..
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19 час.
Александр Николаевич
НУ скажите мне пожалуйста, почему они в с е становятся такими умными, прозорливыми и правильными только после ухода с госслужбы!? ОТВЕТ-🤠 в последней строчке PS!!!😱💀☠️ =PS- Только после слова "клещ" нужно добавить "и клопы"!
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19 час.
Мария Беликова
Европка приглашает за свой стол идиотов только в качестве ...еды. Но какая из Украины еда? Это чемодан без ручки. Там остались только безногие инвалиды, женщины с детьми, пенсионеры. Подавятся такой едой. Приятного аппетита!
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18 час.
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