Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Европе рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС

В Европе рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал "возмутительной ложью" обещания принять Украину в ЕС"Нельзя давать ложные обещания людям на Украине.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ну да, сказочника Ганса Христина Андерсена нет уже давно (с  4 августа 1875 г.) а сказки в Европе не заканчиваются... какое в жопу &quot;реформирование страны, коррумпированной во всех слоях общества&quot;? и в каком направлении &quot;реформировать&quot;? - в направлении узаконенного лоббизма?.. да пипец!.. в этой вассальной Европе, шире - Западе, слово честное есть хоть одно? фраза &quot;Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине&quot; вообще от фонаря! - о какой Европе речь? тем более о 404?.. читаешь эти перлы и продолжаешь всё больше удивляться, хотя казалось бы, что уже некуда дальше. но сказано опять же давно, - ум ограничен, глупость же, - читай ложь, - безгранична. и в этой безграничности они и существуют. свободные... от чего? - от правды?..
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19 час.
Александр Николаевич
НУ скажите мне пожалуйста, почему они в с е становятся такими умными, прозорливыми и правильными только после ухода с госслужбы!?  ОТВЕТ-🤠 в последней строчке PS!!!😱💀☠️  =PS- Только после слова &quot;клещ&quot; нужно добавить &quot;и клопы&quot;!
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19 час.
Мария Беликова
Европка приглашает за свой стол идиотов только в качестве ...еды. Но какая из Украины еда? Это чемодан без ручки. Там остались только безногие инвалиды, женщины с детьми, пенсионеры. Подавятся такой едой. Приятного аппетита!
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18 час.

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