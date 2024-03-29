Утомляется и опирается на Уильяма: как семья помогает больной раком Миддлтон

После долгого отсутствия на публике Кейт Миддлтон, наконец, раскрыла причину своего исчезновения. Когда был объявлен тяжелый диагноз принцессы, все недоброжелатели почувствовали стыд за свои резкие слова.
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