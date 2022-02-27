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Украинские рапиристы отказались выходить на бой с командой России на этапе Кубка мира в Египте

Мужская сборная Украины по фехтованию на рапирах снялась с командных соревнований на этапе Кубка мира в Египте после того, как в 1/8 финала попала на сборную России.

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