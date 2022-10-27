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Медведев заявил, что жизни украинцев ничего не стоят для демократов и республиканцев

Медведев заявил, что жизни украинцев ничего не стоят для демократов и республиканцев

Зампредседателя Совбеза России прокомментировал предстоящие выборы в Конгресс США.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждает, что жизни украинцев не представляют собой никакой ценности для демократов и республиканцев.

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