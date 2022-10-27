Зампредседателя Совбеза России прокомментировал предстоящие выборы в Конгресс США.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждает, что жизни украинцев не представляют собой никакой ценности для демократов и республиканцев.
Зампредседателя Совбеза России прокомментировал предстоящие выборы в Конгресс США.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждает, что жизни украинцев не представляют собой никакой ценности для демократов и республиканцев.
Свежие комментарии