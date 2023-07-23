В Тинькофф банке ожидают возобновления международных переводов до 28 июля

В Тинькофф банке ожидают ответов от банков-корреспондентов в течение следующей недели, чтобы возобновить международные переводы в иностранной валюте, рассказали в воскресенье, 23 июля, корреспонденту Frank Media в поддержке кредитной организации.
В Тинькофф банке ожидают ответов от банков-корреспондентов в течение следующей недели, чтобы возобновить международные переводы в иностранной валюте, рассказали в воскресенье, 23 июля, корреспонденту Frank Media в поддержке кредитной организации.
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