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В Тинькофф банке ожидают возобновления международных переводов до 28 июля

В Тинькофф банке ожидают возобновления международных переводов до 28 июля

В Тинькофф банке ожидают ответов от банков-корреспондентов в течение следующей недели, чтобы возобновить международные переводы в иностранной валюте, рассказали в воскресенье, 23 июля, корреспонденту Frank Media в поддержке кредитной организации.

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