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Ветроэнергетике грозит полномасштабный кризис

Ветроэнергетике грозит полномасштабный кризис

Повод говорить о кризисе в ветроэнергетике дали отмена или остановка трех крупных проектов строительства оффшорных ветряных ферм: испанская компания Iberdrola SA остановила строительство ветроустановки у побережья Массачусетса, датская компания Orsted A/S проиграла тендер на поставки энергии в штат Род-Айленд, потому что накануне тендера резко повысила цену электроэнергии, а шведская фирма Vattenfall AB отказалась от проекта строительства ветряной фермы у берегов Великобритании, сославшись на высокую инфляцию.

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