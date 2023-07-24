Ветроэнергетике грозит полномасштабный кризис

Повод говорить о кризисе в ветроэнергетике дали отмена или остановка трех крупных проектов строительства оффшорных ветряных ферм: испанская компания Iberdrola SA остановила строительство ветроустановки у побережья Массачусетса, датская компания Orsted A/S проиграла тендер на поставки энергии в штат Род-Айленд, потому что накануне тендера резко повысила цену электроэнергии, а шведская фирма Vattenfall AB отказалась от проекта строительства ветряной фермы у берегов Великобритании, сославшись на высокую инфляцию.