Третий ребенок был не нужен: в Омске скоро начнется суд над женщиной, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный контейнер.
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Третий ребенок был не нужен: в Омске скоро начнется суд над женщиной, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный контейнер.