ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Для европейских элит жизненно важно нанести поражение России. Без развала и разграбления нашей страны Европа продолжит терять своё положение в мире.
"ПРИКАЗАНО В ПЛЕН НЕ БРАТЬ": БРИТАНИЯ ТАЙНО БРОСАЕТ ВО ЛЬВОВ ЭЛИТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Комментарии
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Natalija Osminina
Неприятно. Но совсем несерьзно. И главное, предсказуемо- Запад активно закапывает себя в могилу. СВО скоро пойдет в наступление. Судя по кол-ву подготовленных Кинжалов и ФАБ 3000, оно будет жизнеутверждающим и ярким. Скорее всего оно будет осуществлено одновременно с движением стада дебилов суицидников на западную Украину. Значит, ярко будет и в ж..пе кабанчика Украины (она имеет форму кабана) и в башке. Ну, нечем сражаться НАТО с Россией. НЕЧЕМ и НЕКЕМ. А ядерный Армагеддон они устраивать не будут. Потому что это заведомый их проигрыш.
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5 час.
Natalija Osminina
А зачем он нужен? Захватить всю Европу, и контролировать её? Россия еще сама себя не привела в порядок.
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4 час.
лл
лина любимцева
Мелко-мелко бриты всегда только и делали, ЧТО ПАКОСТИЛИ по всему Миру.
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45 мин.
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