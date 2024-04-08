"ПРИКАЗАНО В ПЛЕН НЕ БРАТЬ": БРИТАНИЯ ТАЙНО БРОСАЕТ ВО ЛЬВОВ ЭЛИТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Natalija Osminina

Неприятно. Но совсем несерьзно. И главное, предсказуемо- Запад активно закапывает себя в могилу. СВО скоро пойдет в наступление. Судя по кол-ву подготовленных Кинжалов и ФАБ 3000, оно будет жизнеутверждающим и ярким. Скорее всего оно будет осуществлено одновременно с движением стада дебилов суицидников на западную Украину. Значит, ярко будет и в ж..пе кабанчика Украины (она имеет форму кабана) и в башке. Ну, нечем сражаться НАТО с Россией. НЕЧЕМ и НЕКЕМ. А ядерный Армагеддон они устраивать не будут. Потому что это заведомый их проигрыш.