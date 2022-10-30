Минтруд сделал важное заявление по деньгам для россиян со стажем от 5 до 8 лет

Работающим россиянам, имеющим рабочий стаж от 5 до 8 лет, сообщили приятную новость. Министерство труда и социальной защиты РФ разъяснило, что изменится в 2023 году и как это повлияет на размеры некоторых выплат.
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