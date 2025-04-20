Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива в порту города Холмск на Сахалине. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Появились подробности инцидента с разливом нефтепродуктов в РФ
Комментарии
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Tania Еременко
Тоже думаю, что это диверсии за диверсией. Так же, как и уничтожение корабля "Москва". А мы... не трогаем их корабли и самолёты. Это что такое?
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14 час.
M
Marisha
Хохлы впереди,что теперь ждём,может пора вдарить по ним как надо или опять утремся?
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13 час.
Tania Еременко
Меня пугает наша нерешительность.. Чего боимся? Ведь мы сильнее всего НАТО. И эти перемирия и лишняя гибель наших мужчин... Стоит ли это того?...
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13 час.
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