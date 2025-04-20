Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились подробности инцидента с разливом нефтепродуктов в РФ

Появились подробности инцидента с разливом нефтепродуктов в РФ

Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива в порту города Холмск на Сахалине. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

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Комментарии
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Tania Еременко
Тоже думаю, что это диверсии за диверсией. Так же, как и  уничтожение корабля &quot;Москва&quot;. А мы... не трогаем их корабли и самолёты. Это что такое?
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14 час.
M
Marisha
Хохлы впереди,что теперь ждём,может пора вдарить по ним как надо или опять утремся?
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13 час.
Tania Еременко
Меня пугает наша нерешительность.. Чего боимся? Ведь мы сильнее всего НАТО. И  эти перемирия и лишняя гибель наших мужчин... Стоит ли это того?...
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13 час.
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