Появились подробности инцидента с разливом нефтепродуктов в РФ

Tania Еременко Тоже думаю, что это диверсии за диверсией. Так же, как и уничтожение корабля "Москва". А мы... не трогаем их корабли и самолёты. Это что такое?

M Marisha Хохлы впереди,что теперь ждём,может пора вдарить по ним как надо или опять утремся?